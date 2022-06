Van der Poel: ’Ben niet bang voor corona, het is een soort gok’

„We hebben in de Ronde van Zwitserland gezien hoe het kan lopen, en ook hier in Denemarken zie je dat verschillende renners het krijgen. Ik ben er niet bang voor of bezorgd. Je kunt de situatie toch niet controleren, en het is eigenlijk een soort van gok of je het wel of niet krijgt. Ik probeer er eigenlijk niet zoveel aandacht aan te besteden”, oogde Van der Poel nuchter.

Inmiddels heeft het virus na renner Tim Declercq (Quick-Step - Alpha Vinyl) en sportief directeur Merijn Zeeman (Jumbo-Visma) nog meer slachtoffers gemaakt. Matteo Trentin (UAE Team Emirates), Omer Goldstein (Israel-Premier Tech) en Samuele Battistella (Astana Qazaqstan Team) kunnen vrijdag niet starten in Kopenhagen.

Supersonische tijdritpak

MvdP zal dan (vooralsnog) wel van de partij zijn en zijn supersonische tijdritpak etaleren in de openingstijdrit over 13,2 kilometer. Hij hoop dan zo dicht mogelijk in de buurt van favorieten als Filippo Ganna en Wout van Aert af te klokken, en zo uitzicht te houden op de gele trui in één van de daaropvolgende dagen.

Bekijk ook: Van der Poel wil met supersonisch tijdritpak naar geel

Dan zal hij dus ook weg moeten blijven van het virus, waar hij al dik twee jaar in slaagt, sinds Covid-19 de wereld in zijn greep nam. „Ik heb het nog niet opgelopen en hoop dat zo te houden. Maar je weet het niet. Je kunt alles perfect doen van de fiets, maar in een peloton met 180 anderen, is het moeilijk te controleren.”