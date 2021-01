Vaclav Cerny voor de rest van het seizoen uitgeschakeld met knieblessure

door Jeroen Kapteijns

Voor Cerny is de zware knieblessure een grote klap. In zijn periode bij Ajax scheurde hij al eens zijn kruisband, waarna hij lange tijd nodig had om weer op zijn oude niveau te komen. Pas dit seizoen bij FC Twente draaide hij weer op volle toeren, resulterend in zes assists en zes goals en een debuut in de Tsjechische nationale ploeg.

„Dit is natuurlijk een grote teleurstelling voor me”, zegt Cerny. „Ik was lekker bezig en met het team ging het ook goed. Het is heel jammer dat ik dit seizoen niet meer kan spelen en de ploeg niet meer kan helpen. Ik ga niet bij de pakken neerzitten, ik weet wat het is om met teleurstellingen om te gaan. Ik kom ook hier weer sterker uit.”

FC Twente-trainer Ron Jans gaf na het duel met Ajax al aan, dat hij vreesde voor een langdurige afwezigheid. „Dit is natuurlijk een grote teleurstelling voor Vaclav, maar ook voor het team. Hij toonde in de wedstrijden een geweldige ’drive’ en was een van de smaak- en sterkmakers van de ploeg. Hij werkte altijd hard en door zijn prestaties mocht hij onlangs ook zijn debuut maken voor de nationale ploeg van Tsjechië. Ik ben ervan overtuigd dat hij zich na deze teleurstelling weer zal oprichten.”

FC Twente zal nu de spelersmarkt opgaan voor een vervanger. Na het vertrek van Halil Dervisoglu, Alexander Jeremejeff en Lazaros Lamprou en de komst van Issah Abass hoefde Jans er eigenlijk geen extra aanvaller bij, maar die situatie is nu veranderd. Een lichtpuntje voor FC Twente is dat Abass vandaag speelgerechtigd is verklaard, zodat hij beschikbaar is voor de uitwedstrijd tegen FC Groningen van zondag.