Stam: ’Tapia volwaardig lid van selectie’

In beginsel mag Tapia, zondag 24 geworden, uitkijken naar een andere club. Vooralsnog maakt dat voor Jaap Stam geen verschil. „Renato is een volwaardig lid van onze selectie en we kunnen elke speler gebruiken”, aldus de nieuwe coach. Feyenoord begint komend weekeinde aan de competitie met een wedstrijd tegen Sparta.

Behalve bij Feyenoord speelde Tapia in Nederland ook bij FC Twente en Willem II.