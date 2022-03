Formule 1-team Haas ontslaat Rus Nikita Mazepin vanwege oorlog in Oekraïne

Vader Dmitry Mazepin is een rijke Russische zakenman. Met zijn bedrijf Uralkali stapte hij vorig jaar in bij Haas als titelsponsor. Het team heeft besloten ook de banden met de geldschieter te verbreken. Tijdens de laatste testdag in Barcelona verwijderde het team alle Russische sponsoruitingen en -kleuren al van de bolides en het motorhome.

Pietro Fittipaldi of Antonio Giovinazzi neemt waarschijnlijk het stoeltje van Mazepin naast Mick Schumacher over. De Braziliaan was al reservecoureur. Teambaas Gunther Steiner zei eerder dat hij de ook eerste optie was. Giovinazzi, afkomstig uit Italië, reed de afgelopen seizoenen voor Alfa Romeo en is verbonden aan Ferrari, dat motoren levert aan Haas.

Document

Het lijkt erop dat Mazepin heeft geweigerd zich officieel uit te spreken tegen de acties van Rusland. De Internationale Autosportfederatie FIA verplichtte hem vrijdag nog een document te ondertekenen waarin hij de agressie van zijn land veroordeelde en zich solidair zou verklaren met de Oekraïense bevolking. Als hij zijn handtekening had gezet, mocht hij komend seizoen gewoon in actie komen.

Mazespin

Mazepin maakte vorig jaar zijn debuut in de Formule 1. Hij pakte nul punten en eindigde als laatste in de WK-stand. Zijn beste klassering was een veertiende plaats. De 23-jarige oud-Formule 2-coureur maakte sowieso weinig indruk op de baan. Fans gaven hem vanwege zijn vele uitstapjes buiten de baan al snel de bijnaam ’Mazespin’.

’Weerzinwekkend’

Al voor zijn debuut was er veel te doen om de komst van Mazepin. De rijder raakte in opspraak naar aanleiding van een filmpje waarin hij een vrouw betastte. Haas noemde de beelden ’weerzinwekkend’, maar besloot de miljardairszoon het voordeel van de twijfel te nemen.

