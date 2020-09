Anna van der Breggen wil toeslaan op WK: ’Hopen op superbenen’

De champagne vloeit rijkelijk na de Giro-zege van Anna van der Breggen, al is de focus meteen gericht op de WK wielrennen in Imola. Ⓒ Getty Images

Amsterdam - In het weekend dat Tadej Pogacar de Tour de France op zijn kop zette, greep Anna van der Breggen voor de derde maal in haar loopbaan de eindzege in de Giro Rosa, oftewel de Ronde van Italië voor vrouwen. Tijd voor een feestje is er niet, want maandag raasde ze alweer over het WK-parcours in het Italiaanse Imola, waar donderdag de tijdrit wordt verreden.