Leiding Club Brugge onder indruk van ’Ajax-dna’ nieuwe trainer Alfred Schreuder

Voetbal

Cristiano Ronaldo en Manchester United moeten pijnlijke nederlaag incasseren

Manchester United heeft het thuisduel in de Premier League met Wolverhampton Wanderers verrassend verloren. Het werd op Old Trafford 0-1. Door dit resultaat blijven de Red Devils teleurstellend rond de zevende plek in de Premier League bungelen. Het is de eerste nederlaag van de nieuwe United-traine...