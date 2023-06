KNVB spreekt afschuw uit na bekogelen auto arbiter Kooij: ‘Dit soort acties zijn belachelijk’

,,We zijn op de hoogte van de gebeurtenissen rondom Joey Kooij na afloop van NAC Breda - FC Emmen”, laat een woordvoerder weten. ,,NAC heeft vandaag contact met de politie om uit te zoeken wat er exact is gebeurd, wij hebben contact met Joey. Samen gaan we bekijken hoe we verder met deze situatie omgaan. Blijft onverlet dat dit soort acties belachelijk zijn en wij vinden dat scheidsrechters te allen tijde veilig hun werk moeten kunnen doen.”

Woordvoerster Pierre-Ine Mattheussens van Politie Zeeland-West-Brabant geeft aan, dat een persoon die iets gegooid heeft op de auto van Kooij weliswaar is aangesproken door aanwezige agenten, maar dat dit uiteindelijk niet heeft geleid tot een aanhouding, zoals een getuige had verklaard tegen De Telegraaf.

,,Er was een politie-eenheid ter plekke. Die heeft een gesprek gevoerd met degene die iets heeft gegooid op de auto. Daarbij zijn de personalia genoteerd. Op dit moment zijn er geen consequenties aan verbonden. De persoon is niet aangehouden. En er is op dit moment ook geen aangifte gedaan door de scheidsrechter. We zijn nog met alle partijen in gesprek om te kijken of er alsnog een vervolg aan wordt gegeven, bijvoorbeeld in de vorm van een stadionverbod.”