PSV denkt aan duo voor opvolging John de Jong

Beiden kennen de clubfilosofie door en door en passen goed in de clubcultuur, maar voor allebei geldt, dat ze weinig concrete werkervaring hebben op het vlak van technische zaken wat betreft contacten met zaakwaarnemers, het voeren van onderhandelingen en de formele afhandeling van contracten. Om dat af te dekken overweegt PSV met een duo te gaan werken, waarbij de nieuwe technisch directeur terzijde kan worden gestaan door een rechterhand, die gepokt en gemazeld is in deze aspecten. PSV had net als bijvoorbeeld Ajax en FC Utrecht al een duo voor de technische zaken, waarbij Vennegoor of Hesselink als technisch manager de link verzorgde tussen de academy en het eerste elftal. Nu wordt gekeken naar iemand met een breder profiel.

Zuidam en Fledderus

Een belangrijke kandidaat voor de tweede rol is directeur voetbalzaken Jordy Zuidam van FC Utrecht, die sinds 2015 het technische beleid in de Domstad uitstippelt en daarmee de langst dienende technisch eindverantwoordelijke is in de Eredivisie. Zuidam heeft de afgelopen seizoenen bij FC Utrecht jaarlijks een positief transferresultaat gerealiseerd, waarmee het tekort op de exploitatie is afgedekt.

Ondanks de vele verkopen heeft FC Utrecht sinds het aantreden van Zuidam in 2015 goede resultaten behaald in de Eredivisie. De Utrechters zijn in die periode éénmaal vierde, tweemaal vijfde, driemaal zesde en eenmaal zevende geworden en bereikten tweemaal de Europese voorronden van de Europa League. Momenteel staat FC Utrecht negende in de Eredivisie. Ook de naam van Mark-Jan Fledderus, de technisch directeur van FC Groningen, is gevallen in relatie tot een dergelijke constructie. Ook Fledderus, die eerder de technische baas was bij Heracles Almelo, heeft de afgelopen jaren goede financiële resultaten kunnen overleggen.

Bekijk ook: Het gist en borrelt aan alle kanten bij PSV

John de Jong moest twee weken geleden bij PSV het veld ruimen, nadat de raad van commissarissen het vertrouwen in hem had opgezegd. De steen des aanstoots was het uitblijven van een door de rvc gewenste lucratieve verkoop in de zomerwindow. PSV heeft zo’n toptransfer nodig om niet in de rode cijfers terecht te komen en zal in januari of anders aan het einde van het seizoen vóór 1 juli alsnog zaken moeten doen om dit seizoen niet diep in het rood te schieten.