Van de Zandschulp langs rand van de afgrond bij US Open

Van Rijthoven moest zeven matchpoints overleven om uiteindelijk zijn wedstrijd te winnen. Zo ver liet Van de Zandschulp het niet komen, maar hij zag wel de eerste set met 6-3 naar zijn Tsjechische opponent, de nummer 126 van de wereld, gaan. De man die vorig jaar indruk maakte met een plaats in de kwartfinale op de US Open leek vervolgens orde op zaken te stellen door de tweede en derde set naar zich toe te trekken.

Met name in de derde set haalde Van de Zandschulp het niveau dat verwacht mocht worden, met 6-1 bracht hij de setstand op 2-1 in zijn voordeel. Dat Machach de vierde set uiteindelijk met 6-3 won en er zo een beslissende vijfde set uit sleepte, was na de sterke derde set van Van de Zandschulp toch enigszins verrassend.

In de laatste set ging het lange tijd gelijkop, en leek in de elfde game Machac zelfs op weg naar de zege. De Tsjech vergooide met een aantal fouten echter een aanvankelijk goede game van zijn kant, die hij naar Van de Zandschulp zag gaan. De Nederlander mocht daarna serveren voor de wedstrijd en had uiteindelijk maar één matchpoint nodig om de partij na ruim vier uur in zijn voordeel te beslissen.