Bayern München en Slavia Praag imponeren met ongekende pre-corona ingezette reeksen

Volgens BILD troeven ze sinds dit weekend - na een 3-2 winst op 1. FC Köln - een vier jaar oude reeks Real Madrid af en is er geen een club uit een van de vijf topcompetities van Europa die dit ooit heeft gepresteerd.

De laatste keer dat Bayern niet scoorde in een officiële wedstrijd, was op 9 februari 2020, toen RB Leipzig Der Rekordmeister op 0-0 hield. Sindsdien mochten fans van de club uit Zuid-Duitsland elk duel wel minimaal een keer juichen.

Slavia is niet te kloppen

Slavia Praag won zondag met 4-0 van Banik Ostrava in de Tsjechische competitie en is daardoor vijftig competitiewedstrijden op een rij ongeslagen. Een prestatie die geen enkele andere club ter wereld hen momenteel nadoet.

De laatste verliespartij van de club van Mick van Buren dateert nog van net voordat de WHO het coronavirus als een pandemie categoriseerde. Op 1 maart 2020 werd er door Slavia met 2-0 verloren bij 1. FC Slovácko. Daarna was er vijftig keer geen een ploeg in de Fortuna Liga die sterker bleek in een rechtstreeks gevecht met de club uit de Tsjechische hoofdstad.

In Tsjechië is Slavia Praag niet te stoppen. Ⓒ ANP/HH

Het record op het hoogste niveau van Nederland staat beduidend lager dan de huidige reeks van Slavia Praag. Het Ajax van Louis van Gaal bleef middenin de jaren negentig 42 Eredivisie-duels op een rij zonder nederlaag, waaronder het volledige seizoen 1994/95.

Thuis al drie jaar ongeslagen

De reeks die Slavia Praag - in het seizoen 2018/19 nog kwartfinalist in de Europa League - momenteel in eigen stadion neerzet, is net zo indrukwekkend. In de competitie werd er voor het laatst verloren op 18 augustus 2018, afgelopen week drie jaar geleden. FK Jablonec zegevierde toen met 0-2 in de Eden Aréna. Sindsdien speelde Slavia voor de competitie nog 44 keer thuis.