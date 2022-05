Premium Het beste van De Telegraaf

Eindigt wielervedette met zege en pizza Hawaii? Mathieu van der Poel is nog niet klaar met krankzinnige Giro

Door Hans Ruggenberg Kopieer naar clipboard

Heeft Mathieu van der Poel nog een mooi slotakkoord in de Giro in petto? Ⓒ ANP/HH

Na zijn overwinning in rit 1 en de daaropvolgende drie dagen in de roze trui, was deze Giro d’Italia eigenlijk al geslaagd voor Mathieu van der Poel. Daarna bleef de vraag rondzingen of het 27-jarige fenomeen het drie weken lang zou volhouden? Zoals altijd antwoordde hij met zijn benen, door niet alleen als peloton-vulling mee te hobbelen, maar zich naar hartenlust uit te leven. Geen spoortje van vermoeidheid is er te bekennen, want ook zaterdag trok hij weer in vol ornaat ten aanval. Reken maar dat hij deze Giro wil afsluiten zoals hij die begon: met een sensationele zege.