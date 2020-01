Eerste stapjes na dwarslaesie voor wielrenner Edo Maas (19)

„Ik was altijd wielrenner. Nu ben ik die jongen in de rolstoel”, liet hij zich onlangs nog in een interview ontvallen. Een wrede uitspraak, maar Maas laat zien toch keihard aan zijn herstel te werken.

Met een filmpje op zijn Instagram zet hij letterlijk een stap in zijn revalidatie. Dankzij een zogenaamde ’staprobot’ kan hij zijn toch zijn eerste stappen weer zetten.

Maas is duidelijk ook zijn humor niet vergeten, getuige het feit dat hij meervoudig olympisch kampioen sprint Usain Bolt heeft getagd in het bijschrijft van zijn post.

De 19-jarige renner uit de opleidingsploeg van Sunweb botste op 6 oktober in de afdaling van de Madonna del Ghisallo op een auto die ineens op het parcours reed.