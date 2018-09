Sparta neemt afscheid van Engelse middenvelder

Dobson ondertekende in de zomer een verbintenis voor twee seizoenen bij de Rotterdammers, waar hij zich niet in het basiselftal wist te spelen. Dobson, die overkwam van West Ham United, speelde vijf wedstrijden mee in het eerste elftal.

Dick Advocaat stond dinsdag voor het eerst voor de groep. De trainer werd bij het betreden van het veld van Het Kasteel begeleid door applaus van de vele aanwezige supporters. Advocaat, de opvolger van de ontslagen Alex Pastoor, moet Sparta voor de eredivisie zien te behouden.