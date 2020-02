Meesterknecht Luke Rowe verlengt contract bij Ineos

De 29-jarige Welshman heeft zijn contract bij de Britse topploeg verlengd tot eind 2023. Rowe is al jarenlang een vaste waarde in de Tourploeg van Ineos, dat voorheen Sky heette. Hij hielp zijn ploeggenoten Chris Froome (2015, 2016 en 2017), Geraint Thomas (2018) en Egan Bernal (vorig jaar) aan de eindzege in de Ronde van Frankrijk.

„Ik zit al vanaf dag 1 bij deze ploeg”, zegt Rowe. „Voor mij is dit het beste team ter wereld.” De Brit werd vorig jaar door de organisatie uit de Tour de France gezet na een akkefietje in de zeventiende etappe met de Duitser Tony Martin van Jumbo-Visma. Op tv-beelden was te zien dat de twee voorin het peloton ruzie hadden. Beiden moesten de Tour voor straf verlaten.

Eerder verlengden onder anderen Dylan van Baarle (tot eind 2022) en Bernal (tot eind 2023) hun contract bij Ineos.