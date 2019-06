Horner geïrriteerd na tonnen aan schade

„Er zijn al drie voorvleugels gesneuveld en dat komt ongeveer neer op 250.000 (278.000 euro, red.) pond aan schade”, aldus Horner tegen Sky Sports na de eerste vrije training in Oostenrijk. „Het is nogal een uitdaging geweest.”

Horner is niet blij met het circuit en ziet ook dat andere teams last hebben van de baan. „Er zal ongetwijfeld een debat over komen”, meldt de 45-jarige Engelsman. „Het gaat over de hoek van de gele driehoeken op de kerbs”, gaat Horner verder, die de schade als terugkomend topic ziet. „Er moet iets substantieels komen als oplossing, iets wat de snelheid afneemt. Want nu is het vooral een uitnodiging voor de coureurs om erover heen te gaan.”

Ook Toto Wolff, teambaas van Mercedes, erkende het probleem op de Red Bull Ring en ziet graag dat het probleem rondom de ’sausage kerbs’ snel aangepakt wordt.

Het probleem waar de twee teambazen over praten werd tijdens de eerste vrije training door Renault-coureur Nico Hulkenberg in beeld gebracht.