Heerlijk affiche bij ATP Finals

In de andere poule komt de huidige nummer 1 van de wereld Rafael Nadal uit tegen de Rus Daniil Medvedev, de Griek Stefanos Tsitsipas en de Duitser Alexander Zverev. De deelname van de Spanjaard is vanwege een blessure nog niet 100 procent zeker. Hij is met Djokovic in gevecht over wie het tennisjaar afsluit als leider van de wereldranglijst. De eerste enkelpartij gaat zondag in de O2 Arena tussen Djokovic en Berrettini.

Zverev is de titelverdediger. Djokovic won het toernooi vijf keer, Federer zelfs zes keer. In het dubbelspel komt Jean-Julien Rojer in actie samen met zijn vaste partner Horia Tecau.

Het Nederlands/Hongaarse duo, winnaars in 2015, stuit in de poulefase op de Colombianen Juan Sebastián Cabal en Robert Farah, het Duitse duo Kevin Krawietz en Andreas Mies en de Fransen Pierre-Hugues Herbert en Nicolas Mahut.