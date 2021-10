Issa Kallon bezorgt RKC domper

RKC en Cambuur maakten allebei de indruk wat meer afstand te willen nemen van gevestigde namen als FC Groningen en Sparta. Er ontwikkelde zich een open wedstrijd, waarin de Friezen aanvankelijk de overhand hadden. Bij een actie van David Sambissa kwam Dario van den Buijs te laat met zijn ingreep. De Belg moest het zelf met een schouderblessure bekopen.

Bovendien leverde de ingreep Cambuur een strafschop op. Doelman Etienne Vaessen haalde de inzet van Robin Maulun uit zijn linkerhoek. Een knappe redding van de keeper van RKC, want de bal was niet eens zo slecht ingeschoten. Vaessen kon het gebruiken. Vorig seizoen moest hij plaatsmaken voor Kostas Lamprou. Ook dit seizoen leek er geen rol als eerste keeper voor het weggelegd. RKC begon met Joel Castro Pereira onder de lat. Pas nadat de voormalig doelman van onder meer Manchester United wegviel met een hernia kreeg Vaessen een nieuwe kans.

Vaessen was er dus weer bij. Na de bekerstunt met de ‘reserves’ tegen Willem II speelde RKC Waalwijk gewoon weer in de sterkst mogelijke opstelling. Alleen Juriën Gaari stond in beide duels aan de aftrap. De gestopte strafschop zorgde voor een ommekeer. RKC groeide in de wedstrijd en was een paar keer dreigend via Jens Odgaard. Bij een inzet van Melle Meulensteen claimde RKC een strafschop omdat de bal op de lijn met de hand beroerd zou zijn. De VAR dirigeerde arbiter Edwin van de Graaf niet naar de kant om dat moment nog eens terug te kijken.

Zodoende stond er bij de rust nog een 0-0 stand op het bord. Gezien het aantal hele en halve kansen was dat best opmerkelijk. Sambissa, tegen Feyenoord goed voor twee treffers, liet bij een paar kansen zien dat hij toch meer een verdediger is. Na rust moest hij zich geblesseerd door Rick Doodeman laten vervangen. Die zorgde bij de openingstreffer van Issa Kallon, bij de zege op Sparta ook al goed voor twee treffers, voor de assist. Cambuur strafte daarmee balverlies van Odgaard af. RKC drong daarna nog wel fel aan. Odgaard kopte op de lat. In de stromende regen was het pompen of verzuipen. Maar RKC kon niet meer zoals eerder tegen Go Ahead en Feyenoord langszij komen.