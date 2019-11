Van Bommel maakt excuses bij Zoet

Zoet raakte zijn plek onder de lat na een mindere periode kwijt aan Lars Unnerstall. De Oranje-international wist echter niet dat hij als derde doelman was meegereisd naar Tilburg, voor het duel met Willem II. „Ik ben als hoofdcoach eindverantwoordelijk en mijn conclusie is dat we door onze handelswijze voor verkeerde beeldvorming hebben gezorgd”, vertelt Van Bommel.

„Wij hebben verzuimd om Jeroen op zaterdag te vertellen dat hij in Tilburg derde doelman zou zijn. De reden voor die keuze om hem voor Willem II-uit geen reservedoelman te maken was simpel. Wij wilden voorkomen dat Jeroen bij een blessure of rode kaart voor Lars Unnerstall zou moeten invallen. Dat leek ons gezien het feit dat ik hem na al die jaren als eerste doelman gepasseerd heb geen goede situatie. Niet voor Jeroen, maar ook niet voor de ploeg”, vervolgt Van Bommel.

Op aanraden van Van Bommel bekeek zoet de tweede helft van het duel in de spelersbus. Dit tot woede van veel fans die dachten dat Zoet zelf de beslissing had gemaakt om het stadion te verlaten. Pas na afloop bleek dat de PSV-trainer zijn gepasseerde goalie wilde beschermen,

„Door een pijnlijke communicatiefout kreeg Jeroen dit pas in Tilburg te horen en dat is niet goed te praten. Jeroen was terecht woedend, maar was toch zo professioneel om met Lars de warming up te doen. Tijdens de warming-up heb ik besloten dat het beter was om hem niet op de bank te zetten, om te voorkomen dat hij voortdurend in beeld gebracht zou worden. De intentie was om hem te beschermen, maar dat heeft achteraf verkeerd uitgepakt.”

