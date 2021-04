Hoogspanning richting EK turnen: ’Er zijn harde keuzes gemaakt’

Epke Zonderland mag eindelijk weer eens zijn kunsten vertonen, tijdens de EK turnen in het Zwitserse Bazel. Ⓒ FOTO ANP/HH

AMSTERDAM - Zo’n anderhalf jaar konden ze door de coronacrisis niet schitteren voor camera’s of publiek. Bovendien kregen ze te maken met eindeloze discussies over grensoverschrijdend gedrag van trainers. Maar op de Europese kampioenschappen in het Zwitserse Bazel mogen de beste Nederlandse turners vanaf woensdag eindelijk weer eens aan serieuze wedstrijden meedoen.