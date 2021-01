Boete tennisser Christian Harrisson voor weigeren interview met mondkapje

Harrisson is geen hoogvlieger in het hedendaagse tennis, maar boekte dit weekend voor het eerst een zege tegen speler uit de top 50 van de wereldranking. Hij stuurde de Chileen met 7-6 (3), 6-2 naar huis. Toch weigerde hij zijn blijdschap met het beperkt aanwezige publiek te delen in een interview vanwege de mondmaskerplicht. De ATP heeft hem daarom een boete gegeven van drieduizend dollar (ongeveer 2.500 euro).

Harrison heeft inmiddels de halve finale van het toernooi bereikt door maandag ook Gianluca Mager in twee sets naar huis te sturen. Dit keer droeg hij na afloop wel een mondmakser en deed hij een TV interview. Naar eigen zeggen was hij niet op de hoogte over de verplichting en had hij besloten zich aan de regels te houden, ook al was hij het er niet mee eens.

’Niet gezond’

„Het is niet gezond om een mondkapje te dragen langer dan het absoluut nodig is, terwijl je in de hete zon staat na een zware wedstrijd. Ik dacht dat het dragen optioneel was en wist niet dat ik beboet zou worden”, aldus Harrisson.

De tennisser voegde er vervolgens nog aan toe dat hij het vooral een show vindt. „Later in de catacomben heb ik nog een interview met dezelfde interview gedaan zonder dat ik een masker moest dragen. Het was een verplichting puur omdat het interview direct op tv was en daar weiger ik mijn steun aan te verlenen.”