Willem van Hanegem roept Feyenoord-supporters op Steven Berghuis met rust te laten

„De supporters moeten gewoon normaal gaan doen en achter hun club blijven staan”, zei de 77-jarige clubicoon van de Rotterdammers in gesprek met ESPN. „Ze moeten hem niet lastigvallen, niet in zijn tuin gaan staan. Ja, misschien om het gras te maaien, dan wordt hij niet zo moe.”

Van Hanegem vindt de mogelijke overstap naar Amsterdam goed te verklaren. „Als je heel eerlijk bent, is het een logische stap. We kunnen er niks meer aan doen. Als je weggaat, donderstraal dan op. Dat mag. Ik denk dat Arne Slot er alles aan gedaan heeft om hem te behouden en tegen hem gezegd heeft wat er kan gebeuren bij Ajax. Want hij kan zomaar op de bank belanden.”

De Kromme vervolgt: „Als hij niet speelt, werkt dat tegen hem. Hij is iemand die moet spelen, belangrijk moet zijn en als hij dat niet is bij Ajax... Dan moet hij ook maar kijken wie er volgend jaar bondscoach is. Met Frank de Boer gaat hij wel naar het WK, want als we eerlijk zijn is De Boer Ajax-gezind. Dat is niet erg, maar het is wel zo.”