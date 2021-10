’Alleen het duel met Feyenoord onder het normale niveau van PSV’

Premium Voetbal

’Roger Schmidt geeft Erik ten Hag en Arne Slot goede voorbeeld’

Een week geleden stond op deze plaats dat alleen Ajax in staat is om Ajax af te stoppen. Zeven dagen later kwam de bevestiging van deze constatering met waarschuwend karakter al. Alle respect voor het verweer van FC Utrecht in de Johan Cruijff ArenA, handjes op elkaar voor het strijdplan en de overw...