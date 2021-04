Ook topman Manchester City diep door het stof voor Super League: ’Cruciale zaken uit het oog verloren’

„We hadden veel meer rekening met de passie van onze fans moeten houden”, zo liet hij in een open brief weten.

City stapte met de andere betrokken clubs uit Engeland al binnen twee dagen uit het project. „We hebben er spijt van”, zegt Soriano nu. „We zijn een aantal cruciale zaken uit het oog verloren. Het was niet goed om op deze wijze met een soort van besloten competitie naar buiten te treden. Iedereen heeft het recht om een plek in welke competitie dan ook te verdienen.”

Soriano verder: „Misschien hadden we al eerder excuses moeten maken. Maar de afgelopen dagen zijn nogal turbulent geweest, voor ons allemaal. We hadden oprecht de intentie om te doen wat goed is voor de club. Maar we hebben ons vergist, dat geef ik eerlijk toe.”