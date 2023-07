Dag 1: ’De berg bleef maar de verkeerde kant op rijden’

Er was een vlucht voor nodig waarvan ik halverwege al niet meer wist of ik op de heen- of de terugweg was, maar eenmaal aanbeland in Tauranga, via Dubai en Auckland, was ik om meerdere redenen gelukkig dat ik op de plaats van bestemming was aangekomen. Nieuw-Zeeland, kom op mensen, het is geen plek waar je even een lang weekeinde met je vrienden naar toe gaat.

Er gebeurden op de eerste dag trouwens rare dingen. Zo dacht ik tijdens mijn eerste wandeling, je wil toch weten wat er zoal te doen is in Tauranga, met mijn beperkte dierenkennis een bijzondere vogel te hebben gespot. Een kiwi wellicht. Nee, niet de vrucht, maar de kleinste loopvogel ter wereld en zeldzaam bovendien. Goh, wat maakte mijn gevederde vriend een waanzinnig mooi geluid. Na nog drie verwachtingsvolle stappen bleek het geluid afkomstig van een wipkip in een speeltuin die wel wat smeerolie kan gebruiken. Afijn, volgens mijn huisgenoot en NRC-collega Koen is jetlag een overschat fenomeen, maar toch ga je je ineens vreemde vogels inbeelden. Bekijk ook: Oranje Leeuwinnen blijven fit in laatste oefenduel voor WK, uitslag blijft geheim Het appartement leek vanaf het vliegveld met onze huurauto niet moeilijk te vinden. Het lag aan de Maunganui Road, de weg die naar Mount Maunganui leidt, oftewel ’de berg’ die in 2008 door de Nieuw-Zeelandse regering is teruggegeven aan de Maori. Kon niet missen. Maar toen we vijftig meter onderweg waren en dataroaming om financiële redenen werd uitgezet, was Google Maps even uit de lucht. De berg bleef maar de verkeerde kant op rijden. Het kwam gelukkig toch nog goed en de ’Mount’ mag er zijn. Hij heeft wel wat van de Tafelberg, die ik ooit de dag na de 3-2 zege van Oranje op Uruguay in opperste euforie beklom, terwijl dé goal van Gio bij iedere stap voorbij flitste. Nu wil ik ook naar de top van de Mount Maungani lopen. Dat ga ik doen als de Leeuwinnen Portugal verslaan. Koen zegt de berg alleen te bedwingen als Oranje van Vietnam verliest. Bekijk ook: De bijzondere band tussen wereldster Martens en protegé Brugts: ‘In groep 8 was ze al mijn idool’ Telesport nieuwsbrief Dagelijks het belangrijkste sportnieuws, uitslagen, analyses en interviews. Inschrijven Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Lees hier ons privacybeleid.