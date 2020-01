Vervanger Jasper Cillessen wint en houdt de nul met Valencia

Cillessen kampte een tijd met een bovenbeenblessure en miste onder meer het Champions League-duel met zijn oude club Ajax. Inmiddels is de Oranje-goalie voldoende hersteld en zat hij tegen Eibar weer op de bank.

Vanaf de zijlijn moest Cillessen toekijken hoe zijn concurrent onder de lat geen tegengoal kreeg. De Spaanse doelman werd flink aan het werk gezet, maar had telkens een passend antwoord op de doelpogingen van bezoekers uit het Baskenland. Maximiliano Gomez nam in de 27e minuut het enige doelpunt van de wedstrijd voor zijn rekening.

Tot zover stnd Domènech dit seizoen zeven keer onder de lat bij Los Che en incasseerde in totaal tien tegentreffers. Alleen tegen Ajax en Eibar hield de vervanger van de oud-Ajacied de nul.

Met de drie punten op zak, stijgt Valencia tijdelijk naar de zesde plaats in La Liga. Later op de dag komen Real Madrid, Atletico Madrid en Barcelona nog in actie.

