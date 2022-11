Duidelijkheid over ’ei’ Neymar laat nog op zich wachten

Duidelijkheid daarover verwachten de Brazilianen pas op zijn vroegst vrijdagavond te kunnen geven of anders zelfs pas zaterdag. „De zwelling is zo dik dat een goede diagnose wel 24 tot 48 uur op zich laat wachten”, vertelt de Braziliaanse teamarts Rodrigo Lasmar. „We zijn al begonnen met de behandeling en moeten de rust bewaren.”

Bondscoach Tite maakt zich minder zorgen. „Ik heb er alle vertrouwen in dat Neymar dit WK nog speelt.” De trainer prees vooral de houding van zijn steraanvaller. „Hij had pijn, maar bleef toch op het veld om zijn teamgenoten te helpen. Dat vond ik mooi. Hij heeft mij verbaasd. Ik had zelf niet gezien dat hij zich blesseerde. Het is opmerkelijk dat hij de pijn zolang heeft kunnen verbijten, want pas na elf minuten vroeg hij om een wissel. We gaan hem ook zeker terug zien dit WK, daar ben ik zeker van”, zei de bondscoach.

Negen keer naar de grond

Neymar, die in clubverband uitkomt voor Paris Saint-Germain, werd na 79 minuten naar de kant gehaald door bondscoach Tite vanwege een ’ei’ op zijn enkel. In totaal werd hij negen keer naar de grond gehaald door een Serviër.

Op de bank werd de aanvaller direct behandeld aan zijn blessure. Hij leek op dat moment weinig vertrouwen te hebben in een snel herstel, getuige het feit dat hij zijn hoofd in zijn shirt verschool om zijn tranen niet aan de wereld te hoeven tonen.

Neymar zit treurend op de bank. Ⓒ ProShots

Richarlison

Doelpuntermaker Richarlison sprak van „een jongensdroom” na zijn twee treffers tegen Servië. Zijn tweede treffer in de 73e minuut, uit een halve omhaal, was van grote schoonheid. „Dit is waanzinnig.”

Volgens de 25-jarige aanvaller van Tottenham Hotspur was het nog lang spannend of hij op het WK in Qatar zou kunnen spelen. „Het harde vechten is het waard geweest. We speelden een goede wedstrijd, vooral in de tweede helft. Toen de tegenstander moe werd, konden we daar van profiteren.”

Ook zijn teamgenoot Casemiro was lovend. „Richarlison is een superspeler. We wisten al dat hij in het strafschopgebied een superspits is.”

Titelfavoriet

De Servische bondscoach Dragan Stojkovic was ook zeer te spreken over de tegenstander en ziet het Zuid-Amerikaanse land als de grootste kanshebber. „Brazilië is het topteam van dit WK, daar is geen twijfel over mogelijk”, aldus de 57-jarige trainer. Volgens Stojkovic kon zijn ploeg zich vanwege blessureleed niet goed meten met de Zuid-Amerikanen. „Met Filip Kostic, Stefan Mitrovic en Dusan Vlahovic zijn drie belangrijke spelers geblesseerd of niet fit. Dat is te veel voor ons. We zijn niet Brazilië, we zijn een klein land.”