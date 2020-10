Rellende karter: ‘Ik doe nooit meer mee’

Corberi zorgde zondag voor een schandalige vertoning tijdens het WK op Lonato, het circuit dat wordt beheerd door zijn familie. De uit de wedstrijd gecrashte coureur ging volledig door het lint. Eerst gooide hij een bumper richting zijn voorbijrijdende concurrent Paolo Ippolito, om zijn landgenoot na afloop ook nog te lijf te gaan. Corberi kreeg daarbij ook hulp van anderen.

,,Ik wil richting de hele motorsport-gemeenschap mijn excuses aanbieden”, stelt Corberi onder meer in een verklaring. ,,Ik kan niet verklaren waarom ik dit schandelijke gedrag heb vertoond. Na de wedstrijd heb ik al aan de wedstrijdleiding gevraagd of ze mijn licentie wilden innemen, maar zij hebben niet de power om dat te doen. Ik heb besloten om niet meer deel te nemen aan welke motorsport-competitie dan ook in de rest van mijn leven. Daarmee speel ik niet voor eigen rechter, maar het is gewoon het juiste om te doen.”

Corberi gaat in zijn statement diep door het stof. Hij noemt zijn gedrag ‘een van de slechtste hoofdstukken in de geschiedenis van de sport’. Autosportfederatie FIA liet eerder op maandag al weten een onderzoek in te stellen naar de gebeurtenissen in Italië.