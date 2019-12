Mourinho bijna letterlijk onderuit op Old Trafford

Mourinho ging bijna lettterlijk onderuit toen hij na een tackle van Harry Winks op Daniel James bijan onderuit werd geschoffeld.

Mourinho had zijn eerste drie officiële wedstrijden met Tottenham allemaal gewonnen, al ging het iedere keer maar net goed. Na zijn competitiedebuut bij West Ham United (3-2) rekende de manager met zijn elftal in de Champions League af met Olympiakos (4-2) en in de Premier League met Bournemouth (3-2). Bij Manchester United ging het mis voor Mourinho, nota bene bij de club waar hij een jaar geleden werd ontslagen vanwege teleurstellende resultaten en de verslechterde relatie met een deel van zijn spelersgroep.

Rashford bleek ongrijpbaar voor de Tottenham-defensie en scoorde tweemaal. Dele Alli maakte tussendoor gelijk voor Spurs.

Bekijk ook: Rashford doet Mourinho pijn op Old Trafford