Donny van de Beek krijgt pak slaag met Everton

Everton wist een kwartier stand te houden. Na een harde voorzet van Ryan Sessegnon, schoot Michael Keane de bal hard achter zijn eigen doelman. Hij werd daarbij onder druk gezet door Harry Kane, die anders zelf had kunnen scoren. Na een aanval door het midden vergrootte de Zuid-Koreaan Son Heung-min de voorsprong in de 17e minuut. Doelman Jordan Pickford liet de bal onder zich door gaan. Kane zelf schoot, na diep te zijn gestuurd, de 3-0 binnen.

Harry Kane blijft scoren in de Premier League. Ⓒ ANP/HH

Tottenham vond de ruime voorsprong nog niet genoeg en sloeg in de beginfase van de tweede helft nog twee keer toe. De net ingevallen Sergio Reguilón noteerde in de 46e minuut de 4-0 en Kane zorgde in de 55e minuut op fraaie wijze voor de 5-0. De spits schoot bal in één keer uit de lucht in de verre hoek van het doel. Oranje-international Steven Bergwijn viel halverwege de tweede helft in.

Tottenham staat nu zesde en heeft net zoveel punten als West Ham United, dat wel twee duels meer speelde. De Spurs hebben nog 2 punten minder dan nummer 5 Manchester United, dat ook twee wedstrijden meer afwerkte dan de Londenaren.

Everton staat zeventiende, nog maar net boven de onderste drie clubs. De nummers 18 tot en met 20 degraderen uit de Premier League.