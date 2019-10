Albers: ’Hamilton kon na afloop de stoere jongen uithangen’

Christijan Albers Ⓒ René Bouwman

Een periode van pech is het lot van elke coureur. Het zit Max Verstappen de laatste tijd flink tegen. Hij zit in een negatieve spiraal. Er moet een moment komen dat hij dat gaat doorbreken en dan komt er weer een opwaartse lijn. Dat is niets om je zorgen over te maken, maar dat gebeurt gewoon. Lewis Hamilton heeft dat eveneens gehad. Dat is ook het mooie van autosport. Als we alles zouden kunnen voorspellen en alles hetzelfde zou zijn, zou er geen zak aan zijn.