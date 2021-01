RIVM komt met opvallende tips voor voetbalfans: ’Dansen op uw plek’

Zo geeft het RIVM mee om een tribune op te stellen in huis. „Waarbij de zitplaatsen in elk geval 1,5 meter uit elkaar staan.”

Mocht er een doelpunt vallen, dan heeft het RIVM verschillende tips om het veilig te houden. „Dan kunt u bijvoorbeeld, zonder te schreeuwen, opstaan uit uw stoel, dansen en springen op uw plek.”

Of, nog beter: „U kunt met elkaar op afstand het glas heffen. Of een muzieknummer afspelen of ratel gebruiken om toch geluid te maken.”