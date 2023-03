Mbappé snapt boze Griezmann: ’Misschien wel belangrijkste speler van Deschamps-tijdperk’

„Ik heb met Antoine gesproken. Hij was teleurgesteld en eerlijk gezegd is dat heel begrijpelijk. In zijn situatie zou ik dezelfde reactie hebben gehad. Hij is misschien wel de belangrijkste speler van het Didier Deschamps-tijdperk”, zei Mbappé een dag voor het duel met Oranje.

„Antoine wordt gewaardeerd en geliefd door de hele groep, het zou zonde zijn om geen gebruik te maken van zijn ervaring. We zullen hand in hand gaan om dit Franse team te laten winnen. Ik wil een captain zijn die zich inzet om iedereen het best te laten renderen. Wat voor aanvoerder iemand is, hangt af van zijn persoonlijkheid.”

De beslissing van Deschamps zou slecht zijn gevallen bij Griezmann en de Franse media berichten al dagen over het relletje binnen het Franse kamp.

Volgens Deschamps is er van onvrede bij Griezmann weinig sprake meer en heeft hij hem „schitterend en stralend” gezien sinds de start van de interlandperiode.

Frankrijk is vrijdagavond de eerste tegenstander van Oranje in de EK-kwalificatiereeks. De aftrap in Parijs is om 20.45 uur.