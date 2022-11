Ronaldo vertelt in tranen over rouwproces overleden zoontje

„Het was waarschijnlijk het moeilijkste moment in mijn leven, het ergste sinds de dood van mijn vader”, aldus Ronaldo in een nieuw gepubliceerd deel van zijn interview in het programma Piers Morgan Uncensored. De Portugees vertelde zichtbaar geëmotioneerd over het trauma van de dood van zijn zoontje Angél. Het jongentje overleed tijdens de geboorte op 18 april, maar zijn tweelingzusje Bella overleefde het.

Toch kreeg Ronaldo niet veel tijd om te rouwen en aan de situatie te winnen. „Het voetbal stopt niet, we hebben veel competities gehad. Het was waarschijnlijk het moeilijkste moment in mijn leven.”

Ronaldo voegde eraan toe dat hij de as van Angél dicht bij die van zijn vader bewaart, die in 2005 stierf. Hun beide assen worden bewaard in een kapel in zijn huis. „Zo kunnen ik en onze andere kinderen de hele tijd met hen praten.” En dat praten helpt Ronaldo om door deze moeilijke periode te geraken. „Ze helpen me een betere man te zijn, een beter mens te zijn, een betere vader te zijn. Het is iets waar ik heel trots op ben, vooral op de boodschappen die mijn zoon me stuurt.”