Manchester United op pole position voor Feyenoorder Malacia

De Engelsen zijn nu in gesprek met Feyenoord, omdat Ten Hag Malacia graag volgende week al meeneemt op de wereldtournee naar Thailand, Australië en Scandinavië.

Ten Hag ziet in Malacia een speler die helemaal in zijn systeem past, juist ook omdat de Feyenoorder en Oranje-international veel aanvallende kwaliteiten heeft. Dit onderstreepte hij onlangs nog tijdens de interlands in de Nations League.

In onderhandeling

Lyon bood afgelopen weken eerst te weinig in de ogen van Feyenoord. Het begon met een bedrag van 9 miljoen euro en daarna werd er een schepje bovenop gedaan, maar in de ogen van de Rotterdamse club is Malacia meer waard dan 15 miljoen euro. Dat is het bedrag waar Lyon alleen aan wilde komen in de vorm van bonussen, maar dat was voor Feyenoord volstrekt onbespreekbaar.

Manchester United is nu in onderhandeling met de directie van Feyenoord over een bedrag dat daar nog enkele miljoenen boven zou moeten liggen.