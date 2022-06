Ten Hag laat Manchester United dik 17 miljoen neertellen voor Malacia

Daarmee gaf hij aan hoe diep zijn roots lagen in het zuidelijke deel, het ruwere randje van de stad Rotterdam. Malacia was zo’n jongen die na zijn trainingen of wedstrijden bij de jeugd nog op de pleintjes ging voetballen tegen tal van jeugdteams uit zijn wijk en nooit een stap opzij ging voor straatvoetballers die een paar koppen groter waren.

Malacia, die een van de sterspelers was in het voorbij Europese succes-seizoen van Feyenoord, wist de laatste seizoenen wel dat Ten Hag meer dan gecharmeerd van hem was. De coach van United vindt de door Feyenoord op zijn zevende jaar al ontdekte linksback al jaren de beste linkervleugelverdediger van de Eredivisie na Daley Blind en zou hem dolgraag in zijn elftal bij Ajax hebben gehad. De sensationele optredens van de Rotterdammer tijdens de Klassiekers tegen zijn Braziliaanse sterspeler Antony bevestigden dat nog eens.

Lyon overtroffen

Nu Ten Hag bij United aan het stuur zit en mag meepraten over alle aankopen heeft hij zijn oogappel bij Feyenoord alsnog naar binnengeloodst. De leiding van United legde dinsdag een bod neer van dik 15 miljoen euro plus bonussen (totaal ruim 17 miljoen euro), waarmee in een klap Olympique Lyon is overtroffen.

"Sinisterra en Senesi ook in beeld bij Premier League-clubs"

Vandaag (woensdag) is de deal zo goed als beklonken. Wat de Rotterdammers betreft, wordt de transfer dan ook snel afgerond, want daarmee kan de verhuizing van Malacia nog net mee in het boekjaar 2021-2022 en wordt voorkomen dat de club dikke rode cijfers schrijft. Het is wel zaak dat de speler zelf snel tot een akkoord komt over zijn persoonlijke eisen. Manchester United zal de deal daar niet stuk op laten lopen. Malacia wist al wat hij bij Lyon kon verdienen en kan dat salaris mogelijk nog verhogen in Engeland.

Voor Feyenoord is het een doorbraak om een zelfopgeleide speler aan Manchester United te verkopen. Malacia is een kind van de club, heeft zijn hele opleiding op Varkenoord doorlopen, werd Oranje-international en blijkt nu beter te zijn dan de best opgeleide vleugelverdedigers van Manchester United. Bovenop de slordige 17 miljoen gaat Feyenoord in de toekomst ook nog profiteren van een doorverkoop, als Malacia ooit door Manchester United wordt verkocht aan een andere club.

Ten Hag, trainer van Man Utd. Ⓒ ANP/HH

Werk Slot werpt vruchten af

De Rotterdamse club heeft steeds aangegeven dat het elftal van Arne Slot geen etalage is voor koopjes. Er zijn in het verleden te vaak spelers goedkoop van de hand gedaan en dat was soms noodgedwongen door de wankele financiële situatie van de club. Dat de bedragen nu weer omhoog gaan, is het bewijs dat een goede run in Europa onder leiding van Arne Slot zijn vruchten afwerpt.

Feitelijk creëert de coach van Feyenoord nu zijn eigen transferbudget. Door zijn spelers goed door te ontwikkelen en het elftal beter te maken, is de focus bij buitenlandse clubs op de beste spelers gericht. Dat de eerste transfer er eentje wordt naar de Premier League is alleen maar gunstig, want daar zit het grote geld. Elke Premier League-club heeft zo’n 150 miljoen euro aan tv-inkomsten per seizoen en daarvan kan een deel moeiteloos worden besteed aan nieuwe aankopen elke zomer. Het is na Malacia slechts wachten op de volgende Engelse club die bij Feyenoord aanklopt. Met Luis Sinisterra (meer dan 20 miljoen waard) en Marcos Senesi (15 miljoen) heeft men in De Kuip nog twee voor de Premier League interessante voetballers in huis.