Feyenoord begint met Marcos Senesi en Fredrik Aursnes aan groepsfase Conference League

Bij de laatste wedstrijd die Feyenoord speelde, de 3-1 nederlaag tegen FC Utrecht van ruim twee weken geleden, stonden Ramon Hendriks en Alireza Jahanbakhsh nog in de basis. Hendriks verving toen de geblesseerde Senesi, maar de Argentijn is inmiddels weer fit genoeg om te spelen. Jahanbakhsh ontbreekt om politieke redenen in Israël.

De Iranees vreest voor problemen in eigen land als hij in actie komt tegen een Israëlische tegenstander. De absentie van de aanvaller heeft Slot opgevangen door Jens Toornstra hangend op rechts te laten spelen en voor de Noor Aursnes een plek in te ruimen op het middenveld.

Last minute-versterking Cyriel Dessers begint op de bank en kan als invaller zijn debuut maken voor Feyenoord. Bij Maccabi Haifa, de kampioen van Israël, is er een basisplaats voor Tjaronn Chery, oud-speler van onder andere ADO Den Haag en FC Groningen.

Het duel in Haifa begint om 16.30 uur Nederlandse tijd.

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Pedersen, Trauner, Senesi, Malacia; Kökcü, Aursnes, Til; Toornstra, Linssen, Sinisterra.