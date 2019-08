Leicester zit Chelsea dwars in Londen

Vorige week verloor Chelsea met 4-0 bij Manchester United. Graham Scott zou het duel tussen Chelsea en Leicester leiden, maar de scheidsrechter stond in de file en was niet op tijd op Stamford Bridge. Vierde official Oliver Langford verving hem.

Chelsea kwam al in de 7e minuut op voorsprong via Mason Mount, die in Nederland op huurbasis bij Vitesse speelde. De gelijkmaker kwam halverwege de tweede helft op naam van Wilfred Ndidi. De Nigeriaanse middenvelder kopte hard raak uit een hoekschop.

