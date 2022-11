Premium Het beste van De Telegraaf

Flinke storm binnen Red Bull Verstappen en Pérez schudden elkaar de hand, maar komt dit nog goed?

Door Lars van Soest Kopieer naar clipboard

Red Bull-teambaas Christian Horner (m.) zal de relatie tussen Max Verstappen (r.) en Sergio Pérez (l.) willen lijmen, maar de vraag is het of tussen de twee nog goed komt. Ⓒ Getty Images

SÃO PAULO - Het was ongetwijfeld een ’pittig gesprek’ dat de teamleiding van Red Bull zondag voerde met Max Verstappen en Sergio Pérez in het motorhome op het circuit van Interlagos. Het enige dat teambaas Christian Horner er over kwijt wilde was dat het ’achter gesloten deuren’ had plaatsgevonden. Als een politicus in het nauw bleef hij die boodschap maar herhalen, om ondertussen de inhoud te vermijden. De gevolgen zijn echter duidelijk: de soap in São Paulo kent louter verliezers.