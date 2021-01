Bij Team DSM vertrokken Marc Hirschi voor drie jaar naar UAE Emirates

Een eenduidige reden voor het plotselinge - en ook late - vertrek van Hirschi bij Team DSM werd er deze week niet gegeven. Zijn contract liep nog tot het einde van het komende seizoen. Hij is na Marcel Kittel, John Degenkolb, Warren Barguil, Tom Dumoulin en Michael Matthews al de zesde topcoureur van de ploeg die zijn contract niet uitdient.

Ondanks de op het oog rare manier waarop hij vertrok bij Team DSM, wil hij de ploeg wel bedanken. „Voor alles dat ze de voorbije drie jaar voor mij hebben gedaan”, vertelt de Zwitser. „Ik ben heel blij dat ik nu hier bij UAE Team Emirates zit. We hebben dezelfde doelen en manier van denken. Het team is de voorbije jaren enorm gegroeid en ik kijk ernaar uit om van die ontwikkeling te profiteren. Zowel met het team als persoonlijk. Tijdens ons trainingskamp krijg ik de kans mijn nieuwe ploeggenoten goed te leren kennen. Het wordt ook mijn eerste bezoek aan de Verenigde Arabische Emiraten, ik ben heel benieuwd."”

Winnaar Waalse Pijl

Hirschi was afgelopen jaar een van de grote revelaties in het wielerpeloton. Hij maakte indruk in de Tour de France met een ritzege en enkele podiumplaatsen. Vervolgens won hij ook de Waalse Pijl, werd hij derde op het WK en tweede in Luik-Bastenaken-Luik.

Zijn doorbraak dit seizoen kwam overigens niet helemaal uit de lucht vallen. Hirschi werd in 2018 wereldkampioen op de weg bij de beloften. Op dat moment kwam hij al uit voor de opleidingsploeg van Sunweb dat hem het jaar erop overhevelde naar de profs. In zijn debuutjaar viel hij op met de derde plaats in de Clásica San Sebastian en de vijfde plaats in het eindklassement van de BinckBank Tour.

Met het aantrekken van Hirschi bouwt UAE Team Emirates duidelijk door op de eerder ingeslagen weg. De ploeg heeft nog veel meer grote jonge talenten. De bekendste is natuurlijk Tourwinnaar Tadej Pogacar, maar met Brandon McNulty, Mikkel Bjerg, Alessandro Covi en Andrés Camilo Ardila rijdt er nog meer talentvolle jeugd rond.