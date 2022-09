Sport Kort: Ruud kwartfinalist op US Open

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden belicht.

Canadese ijshockeysters verdedigen wereldtitel met succes

23.03 uur: De Canadese ijshockeysters hebben de wereldtitel met succes verdedigd. In de finale in Herning in Denemarken werden de Verenigde Staten met 2-1 verslagen. Brianne Jenner zette Canada met twee treffers op voorsprong, waarna Abby Roque nog wat terugdeed.

Voor Canada betekende het de twaalfde wereldtitel, de Verenigde Staten bleven op negen titels steken. Tsjechië won de wedstrijd om het brons met 4-2 van Zwitserland.

Nederlandse zeilteams gaan laatste dag WK in als leiders

22.44 uur: De Nederlandse zeilteams gaan de laatste dag van het WK zeilen in Halifax in Canada in als leiders van het klassement. Bart Lambriex en Floris van de Werken hebben in de 49er een voorsprong van 24 punten op de Kroaten Sime Fantela en Mihovil Fantela. De Spanjaarden Diego Botin en Florian Trittel volgen op 35 punten van het Oranjeduo.

Odile van Aanholt en Annette Duetz verzamelden in de klasse 49erFX 62 punten. De Zweedse zeilsters Vilma Bobeck en Rebecca Netzler hebben 73 punten en zijn daarmee hun belangrijkste concurrenten. De WK duren nog tot en met maandag en worden afgesloten met een medalrace.

Ruud door naar kwartfinales US Open

22.15 uur: Casper Ruud heeft zich bij de US Open geplaatst voor de kwartfinales. De Noor had vier sets nodig om Corentin Moutet uit Frankrijk, de nummer 112 van de wereldranglijst, te verslaan. Het werd 6-1 6-2 6-7 (7) 6-2 voor Ruud, de 23-jarige nummer 7 van de wereld.

Ruud leek na de eerste twee sets al op weg naar de winst, tot Moutet het tij keerde en via een tiebreak een vierde set afdwong. Ruud herpakte zich in die vierde set en plaatste zich zodoende voor de eerste keer in zijn loopbaan voor de kwartfinales van de US Open.

De Noorse tennisser verloor vorig jaar nog in de tweede ronde van de US Open van Botic van de Zandschulp, die uiteindelijk de kwartfinales haalde. In 2020 strandde hij in de derde ronde: zijn beste resultaat op de US Open.

In de kwartfinale neemt Ruud het op tegen de Italiaan Matteo Berrettini, die in vijf sets afrekende met de Spanjaard Alejandro Davidovich Fokina. Het werd 3-6 7-6 (2) 6-4 4-6 6-2 voor Berrettini. De Italiaan verloor vorig jaar in de kwartfinales van de US Open van Novak Djokovic.

Huizing achtste bij Deens Open

20.48 uur: Golfer Daan Huizing heeft bij het Deens Open een plek in de top-10 behaald. De Amersfoorter kwam uit op een score van -16 en eindigde daarmee op een gedeelde achtste plek. De overwinning ging naar de Brit Oliver Wilson, die tot -21 kwam.

De Schot Ewen Ferguson (-20) en de Noor Kristian Krogh (-18) eindigden als tweede en derde. Huizing had zijn score vooral te danken aan zijn vierde en laatste ronde, waarin hij tot 62 slagen kwam. Wilson had op de slotdag 67 slagen nodig.

Vloon verbetert Nederlands record polsstokhoogspringen outdoor

20.33 uur: Menno Vloon heeft het Nederlands record polsstokhoogspringen (outdoor) verbeterd. De 28-jarige Nederlander kwam bij wedstrijden in Berlijn tot 5,88 meter. Vloon had het record met 5,85 al op zijn naam staan. Vloon is met 5,96 meter ook Nederlands recordhouder indoor.

Twee weken geleden duurden de EK in München maar kort voor Vloon. De Zaankanter sprong toen drie keer de lat eraf bij de aanvangshoogte van 5,50 meter. Hij mocht na zijn drie ongeldige pogingen meteen de kleedkamer opzoeken.

Rojer bij US Open naar kwartfinales dubbelspel

19.14 uur: Jean-Julien Rojer heeft bij de US Open de kwartfinales bereikt in het dubbelspel. Samen met Marcelo Arévalo uit El Salvador versloeg hij Quentin Halys en Adrian Mannarino uit Frankrijk. Het werd na 1 uur en 39 minuten spelen 6-4 7-6 (9) voor Rojer en Arévalo. Rojer is met zijn medespeler als derde geplaatst.

In de kwartfinales nemen Rojer en Arévalo het op tegen de Kroaten Nikola Mektic en Mate Pavic. Zij wonnen in twee sets van Robin Haase en zijn Oostenrijkse partner Philipp Oswald. Het werd 6-3 6-4 voor het Kroatische koppel.

Waterpoloërs lopen op EK plek in kwartfinale mis

17.40 uur: De Nederlandse mannen zijn er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de kwartfinale op het Europees kampioenschap in Split. In de tussenronde was Georgië te sterk voor de ploeg van bondscoach Harry van der Meer. Het werd 12-8.

Oranje had zich voor de tussenronde geplaatst door de tweede plaats in de groep veilig te stellen. Nederland won in de groepsfase van Duitsland, speelde gelijk tegen Roemenië en verloor van wereldkampioen Spanje. Groepswinnaar Spanje plaatste zich rechtstreeks voor de kwartfinale van het EK.

Wereldkampioen Gajser wint ook laatste MXGP van seizoen

17.10 uur: Motorcrosser Tim Gajser heeft de Grote Prijs van Turkije in de MXGP gewonnen. De Sloveense wereldkampioen schreef daarmee de laatste Grand Prix van het seizoen op zijn naam. In het Turkse Afyonkarahisar eindigde Gajser als derde in de eerste manche en als tweede in de tweede manche.

Daarmee bleef hij de Zwitser Jeremy Seewer, die in de eerste manche als tweede eindigde en in de tweede manche de derde plek behaalde, voor. Romain Febvre uit Frankrijk eindigde als derde na een overwinning in de tweede manche en een achtste plek in de eerste manche. Glenn Coldenhoff was de beste Nederlander in Turkije met een negende plek. Coldenhoff eindigde als 14e in de eerste manche en als zesde in de tweede.

Gajser had zich bij de GP in Finland, half augustus, al verzekerd van zijn vierde wereldtitel. Met nog twee wedstrijden te gaan kon hij toen al niet meer achterhaald worden. Gajser is de opvolger van Jeffrey Herlings, die door een blessure zijn titel niet kon verdedigen.

Na de zege in Turkije eindigt Gajser het seizoen met 763 punten. Daarmee blijft hij Seewer (657) en de Spanjaard Jorge Prado (589) voor. Coldenhoff is met een vijfde plek in het klassement de beste Nederlander met 575 punten. Brian Bogers volgt met 428 punten op plek 6, Calvin Vlaanderen met 395 punten op plek 7.

Ducati-coureur Bagnaia boekt vierde zege op rij in MotoGP

15.28 uur: De Italiaanse wegracer Francesco Bagnaia heeft de Grote Prijs van San Marino op zijn naam geschreven. Bagnaia bleef zijn landgenoot Enea Bastianini voor. De Spanjaard Maverick Vinales eindigde als derde. Voor Bagnaia betekende de zege in Italië zijn vierde op rij. Hij won eind juni de TT van Assen en daarna de Britse grand prix op Silverstone en de Grote Prijs van Oostenrijk. Bagnaia is de eerste Ducati-rijder die vier races op rij heeft gewonnen.

Fabio Quartararo, die aan de leiding gaat in het klassement om de wereldtitel, eindigde op het circuit van Misano als vijfde. De Australiër Jack Miller, die zondag vanaf pole startte, crashte in de chaotische opening van de race.

De Fransman Quartararo leidt 211 punten. Bagnaia werkte zich met zijn zege op naar de tweede plek (181) in het klassement. De Spanjaard Aleix Espargaró, die zevende werd in Italië, staat derde (178). De nummer 2 van de race op het circuit van Misano, Bastianini, staat vierde (138).

De Italiaanse motorcoureur Andrea Dovizioso nam op het circuit van Misano afscheid van de MotoGP. In zijn laatste race eindigde de 36-jarige Dovizioso op plek 12. Met 15 punten staat hij 21e in het klassement.

Limburgse derby tussen MVV en Roda JC eindigt in gelijkspel

14.35 uur: De Limburgse derby tussen MVV en Roda JC in de Keuken Kampioen Divisie is in een gelijkspel geëindigd. In Stadion De Geusselt in Maastricht werd het 1-1.

Jarne Steuckers had de thuisploeg al in de 5e minuut op voorsprong gebracht. Hij tikte binnen op een pass van Koen Kostons. Roda JC, dat het na de ongeregeldheden van vorig seizoen zonder meegereisde fans moest stellen, kwam pas heel laat op gelijke hoogte. Invaller Romano Postema scoorde bij zijn debuut voor de ploeg van Jurgen Streppel meteen. De van FC Groningen gehuurde aanvaller maakte in de 90e minuut gelijk op aangeven van Niek Vossebelt.

Roda JC staat door het gelijkspel vijfde met 10 punten. MVV heeft twee punten minder.

Moto2-coureur Bendsneyder pakt vier punten in GP San Marino

14.11 uur: Bo Bendsneyder heeft in de Grote Prijs van San Marino 4 punten gepakt voor de WK-stand in de Moto2. De 23-jarige Rotterdammer eindigde op de twaalfde plek. Zonta van den Goorbergh viel al snel uit. Hij kwam ten val in de eerste ronde.

De race werd gewonnen door de Spanjaard Alonso López, die zijn eerste zege in de Moto2 boekte. De coureur op de Boscoscuro-motor pakte bij de start de leiding en nam afstand van zijn concurrenten. Zijn landgenoten Aron Canet en Augusto Fernández werden tweede en derde.

Bendsneyder staat dertiende in het WK-klassement, met 66 punten, Van den Goorbergh staat nog altijd puntloos onderaan. De Spanjaard Fernández nam door de derde plaats de leiding in het WK weer over van de Japanner Ai Ogura. Hij heeft met 198 punten 4 punten meer dan de Japanner.

De strijd om de titel in de Moto2 gaat over twee weken verder met de Grote Prijs van Aragón in Spanje.

Zieke Terpstra verspeelt wereldbeker mountainbike

14.09 uur: Anne Terpstra is er niet in geslaagd de wereldbeker mountainbike op het onderdeel crosscountry te winnen. De Nederlandse begon als leidster van het klassement aan de laatste wedstrijd in Val di Sole, maar moest wegens ziekte opgeven in de slotronde. Ze lag toen al ver achterop.

De wedstrijd werd gewonnen door Pauline Ferrand-Prévot, de Française die vorige week al wereldkampioen werd.

Terpstra meldde afgelopen week getroffen te zijn door een ontsteking van een speekselklier. Ze besloot toch te starten maar al snel werd duidelijk dat ze haar niveau niet haalde. In het klassement werd ze gepasseerd door de Zwitserse Alessandra Keller, die als zesde de finish bereikte, genoeg voor de eindzege in de wereldbeker.

RB Leipzig moet Olmo vier tot zes weken missen

13:16 uur RB Leipzig-coach Domenico Tedesco kan vier tot zes weken geen beroep doen op Dani Olmo. De 24-jarige Spaanse middenvelder liep bij de nederlaag in de competitie tegen Eintracht Frankfurt (4-0) een gedeeltelijke scheur van de binnenste linkerknieband op, maakte de Bundesligaclub bekend.

Olmo moest in Frankfurt al na 11 minuten naar de kant, nadat hij in een duel met Djibril Sow geblesseerd was geraakt. Na een korte behandeling probeerde hij het nog, maar hij werd kort daarop toch gewisseld.

RB Leipzig begint dinsdag aan de groepsfase van de Champions League met een thuiswedstrijd tegen Sjachtar Donetsk uit Oekraïne.

Verschoor tweede in hoofdrace Formule 2 op circuit Zandvoort

12:07 uur De Nederlandse autocoureur Richard Verschoor heeft het podium gehaald in de Formule 2-race op het circuit van Zandvoort. De 21-jarige Verschoor eindigde in de hoofdrace als tweede, achter klassementsleider Felipe Drugovich uit Brazilië, die rijdt voor het Nederlandse team MP Motorsport. Een dag eerder was hij zevende geworden in de sprintrace.

De hoofdrace zou over veertig rondes gaan, maar werd wat ingekort vanwege de nodige crashes. De Amerikaan Logan Sargeant reed al in de eerste ronde de omheining in. De race moest worden stilgelegd omdat de schuimrubberen laag voor de bandenstapels gerepareerd moest worden.

Na de herstart vonden nog heel wat incidenten plaats. Zo crashte de Japanner Marino Sato omdat na een pitsstop zijn linkervoorwiel niet goed was vastgedraaid. Dat wiel rolde op de baan van zijn auto af, wat ertoe leidde dat de safetycar de baan op kwam. Bij de herstart ging het opnieuw mis. De op dat moment leidende Nieuw-Zeelander Liam Lawson, die het tempo mocht bepalen, reed langzaam het rechte stuk op. Achter hem ging het mis toen Verschoor achterop de auto van Jack Doohan botste. Voor de Australiër was de race voorbij, Verschoor kon met een beschadigde neus wel door.

De coureur uit Benschop wist na alle pitstops de Japanner Ayumu Iwasa achter zich te houden en eindigde als tweede, achter Drugovich die op weg is naar de titel in de Formule 2. Verschoor won begin dit jaar de sprintrace in Bahrein en eindigde als tweede in de hoofdrace in Saudi-Arabië. Voor eigen publiek op Zandvoort behaalde hij zijn derde podiumplaats van dit seizoen.

Zeilsters Van Aanholt en Duetz weer aan de leiding op WK

09.30 uur Zeilsters Odile van Aanholt en Annette Duetz hebben op de vierde dag van het WK zeilen in het Canadese Halifax de koppositie weer overgenomen in de 49erFX klasse. Met nog twee dagen te gaan op het WK Catamaran- en Skiffzeilen heeft het duo na 12 races 56 punten. Dat zijn er vier minder dan het Zweedse koppel Vilma Bobeck en Rebecca Netzler.

In de drie races van zaterdag eindigden ze als vierde, tweede en derde. Zondag staan nog drie races op het programma, maandag volgt de medalrace.

„We zijn ontzettend trots dat het gelukt is om terug te ’bouncen’ na gisteren, want het was echt pittig”, zegt Van Aanholt. „We moesten even onze weg en het vertrouwen terugvinden. We hebben vandaag echt aangevallen en elke race alleen maar boten ingehaald, dus daar zijn we heel blij mee en geeft veel energie voor morgen.”

Bart Lambriex en Floris van de Werken gaan nog steeds aan de leiding in het klassement van de 49er. Na elf races staan ze op 41 punten, dertien minder dan Sime en Mihovil Fantela uit Kroatië. Lambriex en Van de Werken finishten twee keer als tweede en werden zevende in de elfde race.