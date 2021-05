Youri Tielemans knalt Leicester City naar FA Cup-winst

De 21.000 man op de tribunes van Wembley werden in de eerste helft niet getrakteerd op een heel boeiende wedstrijd. De beste kans was nog voor César Azpilicueta, maar hij knikte de bal net naast.

Na een uur spelen werd de score geopend door Youri Tielemans. De Belg schoot de bal vanaf een dikke twintig meter in de bovenhoek. Chelsea zette aan en kwam via Ben Chilwell, die even daarvoor Hakim Ziyech had vervangen dichtbij, maar Kasper Schmeichel redde uitstekend op de kopbal. De Deen was even later ook de inzet van Mason Mount de baas. Vlak voor tijd leek de gelijkmaker toch nog te vallen, maar Chilwell bleek buitenspel te staan.

Het is voor Leicester de eerste keer in de geschiedenis dat het de FA Cup wint. Het is bovendien de eerste prijs sinds de landstitel in 2016.