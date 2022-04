VIDEO ’Fluke of the century’ tijdens voorronde WK snooker

Gilbert poogde bij een 19-13 stand in het zevende frame de blauwe pal in de pocket linksmidden te potten, maar faalde daarin. Op miraculeuze wijze kwam het toch nog goed voor de Engelsman. De terugkomende witte bal zette via de roze de inmiddels gestrande blauwe bal weer in gang richting de pocket rechtsonder. Het leverde Gilbert tot zijn eigen ongeloof vijf punten op. De aanwezige commentatoren spraken direct na het lucky shot al van „the fluke of the century.”

Mede hierdoor behield Gilbert zijn beurt en maakte uiteindelijk de beslissende 6-1 tegen de Jamaicaan Rory Mcleod.