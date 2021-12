Mathieu van der Poel stapt af in Superprestigecross, Wout van Aert wint

Corné van Kessel was op de zesde plek de beste Nederlander. Lars van der Haar werd tiende.

De sterke Van Aert reed in de tweede ronde weg bij de concurrentie en soleerde met groot vertoon van macht naar de zege. Bij het ingaan van de derde ronde had hij al een voorsprong van 17 seconden. Van der Poel begon moeizaam en stapte na zes rondes af toen hij door een valpartij was teruggeworpen.

Achter Van Aert sprintte de Brit Tom Pidcock naar de tweede plaats, voor de Belg Eli Iserbyt, die wel leider blijft in het klassement.

„Ik zag dat Mathieu niet goed weg was, dus versnelde ik toch maar even. Het was nog een lange weg naar de finish, maar op dit parcours is dat geen nadeel. Ik moest me blijven concentreren, de rondes aftellen en proberen vlekkeloos te rijden. Nu is het zaak om goed te herstellen en de komende crossen goed in te delen. Natuurlijk probeer ik elke cross waarin ik start te winnen en ik ga alles doen om mijn titel te ’verlengen’ op het Belgisch kampioenschap”, zei Van Aert.

De renner van Jumbo-Visma wilde het nog niet over het WK van begin volgend jaar hebben. „Ik vrees dat het een vraag van elke dag zal worden. Maar ik heb het al gezegd en ik herhaal het nog eens: pas na het Belgisch kampioenschap wil ik het daar eens over hebben.” Het WK veldrijden is op 29 en 30 januari in Fayetteville in de Verenigde Staten.