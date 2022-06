Duitsland en Engeland gelijk in Nations League, zege Italië

Nicolò Barella zette Italië na een half uur op 1-0 tegen de Hongaren. Leonardo Spinazzola speelde Barella aan die goed vrij stond op de rand van het strafschopgebied en die schoot raak. Lorenzo Pellegrini maakte er vlak voor rust 2-0 van op aangeven van Matteo Politano. Door een eigen doelpunt van Gianluca Mancini kwam Hongarije in de 61 minuut iets terug, maar de gelijkmaker bleef uit.

Duitsland nam het in de Allianz Arena op tegen Engeland, de andere finalist van het afgelopen EK. Bondscoach Hansi Flick stuurde een heel ander elftal het veld in als tegen Italië afgelopen zaterdag. Zo kregen onder anderen Jamal Musiala, Jonas Hofmann en David Raum een kans in de basis. Hofmann maakte in de 51e minuut de 1-0 na een voorzet van Joshua Kimmich. Manuel Neuer, die wel gewoon in de basis stond, redde een kwartier voor tijd goed op een inzet van Harry Kane.

Bij een strafschop van Kane in de 88e minuut was Neuer echter kansloos. De aanvoerder van de Engelse ploeg mocht vanaf 11 meter aanleggen nadat hij eerder was gevloerd door Nico Schlotterbeck. De Spaanse arbiter Carlos Del Cerro Grande had op aanraden van de VAR de beelden bekeken en besloot tot de strafschop.

Doelpuntenmaker Lorenzo Pellegrini viert de 2-0 met Giacomo Raspadori. De Hongaar Adam Lang loopt er verslagen bij. Ⓒ REUTERS

Italië gaat in groep 3 na twee duels aan de leiding met 4 punten. Hongarije heeft 3 punten, Duitsland 2 en Engeland 1.