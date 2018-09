Mourinho hekelt kritische Scholes

Scholes gaf onlangs bij BT Sport aan dat Pogba onzichtbaar was tegen Southampton: "Waar is de Paul Pogba die we bij Juventus hebben gezien?", zei hij. Maandagavond was hij juist positief over de Fransman en vond hem de man van de wedstrijd. Dit leidde tot onenigheid bij Mourinho en haalde daarom uit naar de voormalig middenvelder. "Het enige dat Scholes doet, is kritiek geven. Ik denk dat hij de geschiedenisboeken in gaat als een fenomenale speler, maar niet als een briljante tv-analyticus", gaf Mourinho na afloop van het duel met Everton. Dit was niet het enige wat de coach te melden had over de Engelsman. "Als Scholes op een dag besluit trainer te worden, mag hij blij zijn dat hij 25 procent van het aantal prijzen wint dat ik heb gepakt", doelde de Portugees op zijn eigen succesvolle carrière als trainer. "Al vind ik hem wel één van de beste middenvelders ooit."

