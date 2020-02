Promes loopt via ’Robben-truc’ identieke blessure op

Promes, die Ajax na ruim een half uur op voorsprong had gezet, leek kort voor rust op weg naar de 2-0, maar wilde de bal met de hak terugleggen op de instormende Ryan Babel. Dat mislukte, maar erger voor Ajax was dat Promes meteen naar zijn hamstring greep en het gebaar maakte dat hij gewisseld wilde worden. Dat gebeurde vrijwel direct daarna meteen ook.

Veltman

Nog voordat scheidsrechter Björn Kuipers voor het rustsignaal floot, was Promes vervangen door Lassina Traoré. Slecht nieuws dus voor Erik ten Hag, die even daarvoor ook al Joël Veltman geblesseerd had zien uitvallen.

Bijna tien jaar geleden hield de hele ArenA de adem in, toen Arjen Robben bij Oranje in het oefenduel met Hongarije in de aanloop naar het WK op een identieke manier geblesseerd raakte. Robben wilde - een week voor de eerste WK-wedstrijd - een hakje geven op de diepgaande Gregory van der Wiel, maar liep daarbij een scheur in zijn hamstring op. Robben moest daardoor een race tegen de klok voeren om in Zuid-Afrika in actie te komen.

Uiteindelijk miste de linkspoot de eerste twee groepsduels, en was hij (mede door de behandelingen van Dick van Toorn) uiteindelijk op tijd fit om vanaf de derde groepswedstrijd weer mee te doen.