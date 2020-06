Atletico komt te vroeg voor Frenkie de Jong

De middenvelder is herstellende van een spierblessure. De Jong ontbreekt in de selectie van 23 spelers die trainer Quique Setién formeerde voor het duel in Camp Nou met de nummer 3 van La Liga.

Barcelona heeft na twee remises in de afgelopen drie competitiewedstrijden de leiding in de competitie moeten afstaan aan Real Madrid. De ploeg uit de hoofdstad staat nu twee punten voor, met nog zes wedstrijden te gaan. Atletico heeft als nummer 3 van de ranglijst dertien punten achterstand op de stadgenoot en doet niet meer mee in de titelstrijd. De ploeg van trainer Diego Simeone kan Barcelona wel een nieuwe klap uitdelen.

Zonder De Jong presteert het Catalaanse elftal de laatste weken tegenvallend. Zaterdag liet Barcelona punten liggen (2-2) bij Celta de Vigo. De Braziliaan Arthur, die op het punt staat om over te stappen naar Juventus en afgelopen weekeinde in Turijn al de medische keuring onderging, behoort wel tot de selectie van Setién. Sergi Roberto is na een blessure weer inzetbaar.

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in La Liga