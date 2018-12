Update: Kongolo voor een half jaar naar Engeland

De club uit de Premier League bevestigde eerder al dat het belangstelling heeft voor de Nederlandse verdediger, die Kongolo voor een half jaar huurt van AS Monaco.

De 23-jarige Kongolo werd afgelopen zomer door AS Monaco voor vijftien miljoen euro overgenomen van Feyenoord. In Frankrijk kwam hij tot dusver maar weinig in actie. In totaal maakte hij zes keer zijn opwachting. Dat was voornamelijk als linksback.