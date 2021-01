Streep door titelgevecht Rico Verhoeven: tegenstander Jamal Ben Saddik zegt af

De twee zwaargewichten, die zeker geen vrienden zijn, stonden tweemaal eerder tegenover elkaar. Beiden wonnen een keer. De laatste partij, in 2017, was een prooi voor Verhoeven. Hij sloeg de Marokkaanse Belg destijds in de vijfde ronde knock-out.

Pay-per-view

Voor Glory is het nieuws een flinke streep door de rekening. De kickboksorganisatie zet sinds kort vol in op een pay-per-view-constructie, waarbij vechtsportfans voor een bepaald bedrag naar de gevechten kunnen kijken. Verhoeven geldt als oppermachtige kampioen als absolute trekpleister. Voorheen werden Glory-gevechten op het open net of achter de decoder uitgezonden. Glory meldde dinsdagavond dat het druk bezig is met het zoeken naar een vervanger. Hesdy Gerges lijkt een van de kandidaten.

Andere titelgevechten

Hoewel de partij tussen Verhoeven en Ben Saddik niet doorgaat, blijven er wel drie titelgevechten over. Artem Vakhitov verdedigt zijn titel in het lichtzwaargewicht tegen Alex Pereira. Amsterdammer Murthel Groenhart gaat proberen de weltergewichttitel af te pakken van Cédric Doumbé en de Amerikaanse titelhoudster in het superbantamgewicht Tiffany Van Soest stapt in de ringt met Aline Pereira.