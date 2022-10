Straf Red Bull: boete van 7 miljoen en minder ontwikkelingstijd

De zogeheten Cost Cap Administration van de FIA is tot de conclusie gekomen dat Red Bull 1,6 procent te veel heeft uitgegeven in 2021, omgerekend ruim 1,8 miljoen Britse pond.

De FIA stelt dat het ging om het eerste jaar met de complexe regels en het is volgens de federatie duidelijk dat Red Bull niet frauduleus heeft gehandeld. De FIA erkent ook dat wanneer Red Bull een bedrag van ruim 1,4 miljoen pond – een belastingaftrekpost – op de juiste wijze had gedocumenteerd, de cijfers dan ook hadden voldaan. In dat geval had de renstal het budgetplafond ‘slechts’ met 432.652 Britse pond overschreden. Dan was het gegaan om een overschrijding van 0,37 procent in plaats van 1,6 procent. Omgerekend naar dollars of euro’s is dat momenteel iets meer dan 500.000 dollar, maar de wisselkoers is flink veranderd.

Boter bij de vis

De boete van 7 miljoen dollar moet binnen een maand worden betaald. Het is de sportieve sanctie die Red Bull harder raakt. De komende twaalf maanden kan het team minder aerodynamische tests uitvoeren, om de toekomstige auto te ontwikkelen en onderdelen uit te proberen in de windtunnel. Red Bull is net afgelopen weekeinde constructeurskampioen geworden. Dat betekent dat de Engels/Oostenrijkse renstal, als kampioen, volgend jaar sowieso maar 70 procent gebruik had mogen maken van aerodynamische tests in de windtunnel en computersimulaties.

Van die 70 procent gaat nu nog eens 10 procent af, waardoor er 63 procent overblijft. Teams als Ferrari en Mercedes kunnen komend jaar in ieder geval flink meer tijd spenderen om hun auto door te ontwikkelen.